«سان سيرو» يحتضن موقعة «ديربي الغضب» في الكالتشيو

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يشهد الدوري الإيطالي اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الثامنة، وذلك عندما يحتضن ملعب «سان سيرو» في تمام الساعة 8:45 مساء ديربي الغضب بين إنتر الرابع برصيد 19 نقطة وميلان السابع برصيد 12 نقطة.

ويدخل إنتر اللقاء وفي جعبته 6 انتصارات من 7 مواجهات خاضها هذا الموسم، بينما يأمل ميلان في تعويض هزيمته الأخيرة أمام روما بثنائية نظيفة، وتقليص الفارق بين وين غريمه إلى 4 نقاط فقط.

وسيغيب عن الإنتر في لقاء اليوم متوسط الميدان مارسيلو بروزفيتش الذي لا يزال يتعافي من إصابة في الركبة ومن المنتظر أن يعود للملاعب من جديد أخر الشهر الجاري، كما يغيب عن الإنتر زينهو فانهيوسدين الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي ولن يعود قبل شهر إبريل المقبل.

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وعلى الجانب الأخر يغيب عن ميلان أندريا كونتي بصبب الإصابة في الركبة إلى جانب ماتيو موساكيو بسبب إصابة عضلية وجياكومو بينافنتورا بسبب البرد ونيكولا كلينيتش بسبب الإصابة في الفخذ وهامان هاكان كالهانوجلو بسبب الإيقاف.

يذكر أنه في لقائي الموسم الماضي 2016- 2017، انتهى كلا اللقاءين بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، وبشكل عام تواجه الفريقين في الدوري الإيطالي 166 مرة فاز اإنتر في 61 لقاء مقابل 51 فوز لميلان وانتهت 54 مباراة بالتعادل.

وسجل لاعبو الإنتر 229 هدفًا مقابل 215 هدفًا لميلان، ويعد اللاعب الأوكراني أندريه شيفشينكو لاعب ميلان السابق الهداف التاريخي للديربي برصيد 14 هدفًا في جميع المسابقات.