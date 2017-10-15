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الصحة: مصرع 7 مواطنين وإصابة 24 آخرين في 3 حوادث

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مصراوي Masrawy

الصحة: مصرع 7 مواطنين وإصابة 24 آخرين في 3

11:17 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

الصحة: مصرع 7 مواطنين وإصابة 24 آخرين في 3 حوادث

وزارة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن مصرع 7 مواطنين وإصابة 24 آخرين في 3 حوادث بمحافظات بني سويف والشرقية والدقهلية.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول نتج عن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة، محافظة بني سويف، وأسفر الحادث عن مصرع 7 مواطنين وإصابة 7 آخرين، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 15 سيارة اسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، نقلت الوفيات والمصابين إلى مستشفى بني سويف العام.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم، أن الحادث الثاني أسفر عن إصابة 12 مواطنًا إثر حريق داخل مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالشرقية، بمشاركة 7 سيارات إسعاف مجهزة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحادث الثالث نتج عن انقلاب سيارة ملاكي بطريق المنصورة دكرنس أمام قرية الريدانية، محافظة الدقهلية وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الدولي بمشاركة 4 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباة كسر بالضلوع، جرح قطعي بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، واختناقات، وحروق، مؤكدًا توافر الأدوية وأكياس الدم، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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