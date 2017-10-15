بالصور- انتهاء تنفيذ 7200 وحدة بالإسكان الاجتماعي في سوهاج الجديدة

​كتب- محممد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مدينة سوهاج الجديدة تشهد نشاطاً ملحوظاً في الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7200 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، من إجمالى 7656 وحدة بالمشروع يجري تنفيذها بالمدينة، بجانب الانتهاء من تنفيذ محطة المياه بطاقة 35 ألف م3 /يوم، وتم ضخ المياه فى الشبكات.

وقال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، في بيان، الأحد، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 وحدات صحية، و4 حضانات، و5 أسواق تجارية، و4 ملاعب ثلاثية، لخدمة 4 مناطق ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، كما تم تنفيذ المرافق (مياه - صرف - كهرباء - تليفونات - طرق) لهذه المناطق بالكامل.

وأضاف رئيس جهاز سوهاج الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق المطار، والذي يوفر مسافة 20 كم عن الطريق القديم، وتم الانتهاء من تنفيذ حديقتين بمساحتي (6 - 14) فدانا، كما تم الانتهاء من طريق سوهاج الأم، حيث يوفر مسافة 10 كم عن الطريق القديم، بجانب الانتهاء من تنفيذ مبنى الشرطة والإطفاء، وجارٍ تأثيثهما لتسليمهما لمديرية الأمن وافتتاحهما.

وأوضح الدكروري، أنه تم تشغيل عدد من المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها، ومنها مدرستان من بداية العام الدراسي، والمركز الصحي الحضري، ومبنى الإسعاف، ومبنى الأمن الوطني، ومحطة بنزين للوقود، ومخبز نصف ألى، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من تنفيذ مشروع سوق الجملة، وتم بيع 32 محلاً من السوق بما نسبته 10% من إجمالى المحال الموجودة.