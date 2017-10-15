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بالصور- خروج عربة ترام الإسكندرية عن القضبان.. و"النقل العام":"بسبب القمامة"

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مصراوي Masrawy

بالصور- خروج عربة ترام الإسكندرية عن القضبان.. و"النقل العام":"بسبب القمامة"

11:21 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

تسبب خروج عربة ترام الرمل عن القضبان بمحطة باكوس شرقي الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، في توقف حركة الترام على خط باكوس، وذلك دون حدوث إصابات.

ومن جانبه، قال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الحادث أسفر عن تلفيات بعربة الترام وشبكة الكهرباء المغذية لترام، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات بين الركاب.

ورجح"عليوة" فى تصريح لـ"مصراوى" وقوع الحادث وخروج عربة الترام عن القضبان بسبب تراكم القمامة والأخشاب على القضبان، قائلا:" تركتها شركة "نهضة " المسئولة عن النظافة بالمحافظة".

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن حركة الترام توقف بفرع باكوس فقط بينما تسير الحركة بشكل طبيعى على فرع جليم الموازى له، مشيرا إلى أنه تم الدفع بأوناش ومعدات الهيئة لموقع الحادث لسحب الترام إلى الورش.

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