وفاة طفلة في حريق شقة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، في حريق شقة بناحية قرية المساعيد دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بنشوب حريق بناحية المساعيد دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بشقة بالدور الثاني بعقار مكون من طابقين ملك محمد أبوالمجد كيلاني 64 عامًا عامل.

نتج عن ذلك وفاة الطفلة "رضوى محمود محمد أبوالمجد 3 سنوات" حفيدة مالك المنزل، إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي.

بسؤال مالك المنزل رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالشقة وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2167 إداري المركز لسنة 2017.