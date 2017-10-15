ربطها في كرسي وصعقها بالكهرباء.. زوج يعذب زوجته حتى الموت بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كشفت مباحث سوهاج بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، اليوم الأحد، تكبيل حاصل على معهد لزوجته في كرسي وصعقها بالكهرباء في أماكن متفرقة بالجسم حتى الموت بسبب الخلافات الزوجية بينهما بمركز جرجا، جنوب المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال بلاغًا من "كرم رضا 29 عاما" حاصل علي معهد فني تجاري ويقيم بناحية بيت داوود دائرة مركز جرجا، بإصابة زوجته نجوى بكري 25 عاما ربة منزل بصعق تيار كهربائي أثناء قيامها بأعمال المنزل ووفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

تبين وجود جثة المذكورة مسجاة بالمنزل وبمناظرتها تبين إصابتها بسحجات متفرقة بالجسم وآثار حروق تحت الإبطين، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.