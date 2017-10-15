بالصور.. وزير الأوقاف يضع حجر أساس مسجد المطار بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وضع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، يرافقه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، حجر أساس مسجد المطار بمدينة الخارجة.

وأكد الزملوط، لـ"مصراوي"، أن المسجد على مساحة 1270 مترا مربعًا ليخدم التوسع والامتداد العمراني الجديد لمدينة الخارجة، ويتكلف 120 مليون جنيه من موازنة وزارة الأوقاف، على أن تنتهي أعمال الإنشاء ويدخل الخدمة مباشرة خلال 18 شهرا من الآن.

وكان محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم الأحد، وزير الأوقاف، في زيارة لمدة يوم واحد يضع خلالها حجر أساس، ويفتتح عدد من المسجد ويلتقي مع الأئمة والدعاة بالمحافظة، لمناقشة أمور الدعوة، والاستماع إلى مطالب أئمة الوادي الجديد.