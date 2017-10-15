أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الأوقاف يضع حجر أساس مسجد المطار بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الأوقاف يضع حجر أساس مسجد المطار بالوادي الجديد

11:10 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

  • عرض 8 صورة

    e8c538c9bd.jpg

  • عرض 8 صورة

    73a7bb436d.jpg

  • عرض 8 صورة

    41774f50dc.jpg

  • عرض 8 صورة

    efa9165fd8.jpg

  • عرض 8 صورة

    d3deae7796.jpg

  • عرض 8 صورة

    2c4cef4991.jpg

  • عرض 8 صورة

    9f32ddb49f.jpg

  • عرض 8 صورة

    5801d10988.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. وزير الأوقاف يغرس نخلة في مطار الخارجة بالوادي الجديد

الألبوم التالى

بالصور.. وزير الأوقاف يغرس نخلة في مطار الخارجة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وضع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، يرافقه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، حجر أساس مسجد المطار بمدينة الخارجة.

وأكد الزملوط، لـ"مصراوي"، أن المسجد على مساحة 1270 مترا مربعًا ليخدم التوسع والامتداد العمراني الجديد لمدينة الخارجة، ويتكلف 120 مليون جنيه من موازنة وزارة الأوقاف، على أن تنتهي أعمال الإنشاء ويدخل الخدمة مباشرة خلال 18 شهرا من الآن.

وكان محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم الأحد، وزير الأوقاف، في زيارة لمدة يوم واحد يضع خلالها حجر أساس، ويفتتح عدد من المسجد ويلتقي مع الأئمة والدعاة بالمحافظة، لمناقشة أمور الدعوة، والاستماع إلى مطالب أئمة الوادي الجديد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وزير الأوقاف يغرس نخلة في مطار الخارجة بالوادي الجديد

    أخبار

  • وزير الأوقاف يتوجه للوادي الجديد على رأس وفد

    أخبار

  • حصر الأراضي الشاغرة وبيعها بالمزاد العلني بالوادي الجديد

    أخبار

  • وزير الأوقاف يفتتح 4 مساجد في الوادي الجديد غدًا

    أخبار

إعلان

8d16793b73.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف