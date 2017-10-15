التعليم العالي: إيقاف مدير أمن جامعة بنها صاحب "الفيديوهات الجنسية" عن العمل

كتب- محمد قاسم:

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها حول واقعة الفيديوهات غير الأخلاقية المنسوبة لمدير الأمن الإداري بالجامعة، والتي تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد التقرير، بأنه تم إيقاف مدير الأمن الإداري بالجامعة عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وإبلاغ النيابة العامة لتولي التحقيق فى موضوع الفيديوهات وصلة مسؤل الأمن بها، كما تم إبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية المنسوبة لنفس المسؤل.

وطالب الوزير رئيس الجامعة بضرورة متابعة التحقيقات، وما ستسفر عنه من نتائج، وإفادته بها على الفور، مشددًا على ضرورة التطبيق الحاسم للقانون ضد من ينتهك الأعراف والتقاليد الجامعية، والتصدي لكل أوجه الفساد أيًّا كان مصدرها، أو حجمها، وذلك بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، تداولوا فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدير إدارة الأمن الإداري، بالجامعة مع موظفات وسيدات أخريات من خارج الجامعة، وذلك داخل مكتبه بالجامعة؛ الأمر الذي أثار غضب الأهالي والطلاب داخل الحرم الجامعي.