النيابة تنتدب لجنة من الإذاعة والتلفزيون في واقعة "رشوة موظفتين بالضرائب"

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، اليوم الأحد، انتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون، لمطابقة أصوات موظفتين بالضرائب متهمتين بالرشوة بتسجيلات الرقابة الإدارية.

وكانت النيابة قررت في وقت سابق تجديد حبس موظفتين بمأمورية ضرائب الأزبكية 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتقاضي رشوة مالية قدرها 15 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال، لتخفيض الضرائب المستحقة عليه من 250 ألف جنيه إلى 63 ألف جنيه.

البداية عندما وردت معلومات لرجال الرقابة الادارية بقيام موظفتين بضرائب بالأزبكية للقيمة المضافة، بالاتفاق مع أحد رجال الأعمال على تقاضي رشوة مالية مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه.

ودلت التحريات اللازمة على صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين متلبستين بتقاضي رشوة 15 الف جنيه.