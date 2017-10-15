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مباحثات هاتفية لوزيري خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية إعدادا لقمة رئيسي البلدين

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مصراوي Masrawy

مباحثات هاتفية لوزيري خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية إعدادا لقمة رئيسي البلدين

11:13 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

مباحثات هاتفية لوزيري خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية إعدادا لقمة رئيسي البلدين

وزيري خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية في سول اليوم الأحد أن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-وها قد أجرت مباحثات هاتفية مع نظيرها الأمريكي ريكس تيلرسون حول إعدادات للقمة الوشيكة بين رئيسي البلدين وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة إنه خلال المباحثات التي استمرت 25 دقيقة، قالت كانج إن حكومة بلادها تعد الترتيبات اللازمة للقمة المقررة الشهر المقبل في سول بين الرئيسين مون جاي-إن ودونالد .

وتأتي القمة وسط تصاعد التوترات في أعقاب التجربة النووية السادسة التي أجرتها الشهر الماضي وإطلاقها لسلسلة من الصواريخ الباليستية .

ومن ناحيته قال تيلرسون إنه يتوقع أن تركز القمة على تعزيز الصداقة الثنائية والثقة بين البلدين وتأكيد تضامنهما الثابت والتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتها.

كما اتفق الوزيران على الحفاظ على الاتصال الوثيق عبر القنوات المختلفة من أجل مناقشات إضافية حول القمة، بما في ذلك عقد مباحثات لنائبي وزيري خارجية البلدين في سول هذا الأسبوع.

ومن ناحية أخرى أفاد مصدر دبلوماسي في سول اليوم الأحد بأن كبيري المبعوثين النوويين للبلدين سوف يعقدان مباحثات في سول هذا الأسبوع لمناقشة الجهود المشتركة في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

ونقلت يونهاب عن المصدر القول إن الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية ،لي دو-هون، سوف يلتقي نظيره الأمريكي جوزيف يون أواخر هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ تعيين لي في المنصب الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تتصدر أجندة المباحثات بين لي ويون القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية، ومن بينها الاستفزازات الجديدة الممكنة وسبل تضييق الخناق على بيونجيانج عبر العقوبات والضغط الدبلوماسي.

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