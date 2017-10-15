دراسة: صحة قلب الزوج تدل على سعادته الزوجية

كتب - مصراوي:

توصلت دراسة بريطانية إلى أن الرجال المتزوجين، الذين يطرأ تحسن على علاقتهم بزوجاتهم على مر السنين، قد يرون أيضاً تغيرًا إيجابيًا في حالتهم الصحية من شأنه أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفق ما أشارت إليه دورية علم الأوبئة وصحة المجتمع، بحسب موقع "دويتش فيله" الألماني.

واعتمدت النتائج على دراسة شملت فحص بيانات أكثر من 620 زوجًا، لمعرفة رأيهم في علاقتهم بأطفالهم وهم في الثالثة من العمر تقريباً ثم معرفة رأيهم عندما بلغ الأطفال سن التاسعة. بالإضافة إلى ذلك، قيّم الخبراء أيضاً عوامل الخطر التي قد تؤدي لأمراض القلب، مثل ضغط الدم والكولسترول والوزن ومستوى السكر في الدم.

وأوضح المشرف على الدراسة الدكتور، إيان بينيت بريتون، من جامعة "بريستول" البريطانية، أن الخبراء وجدوا تغيرًا ضئيلًا في عوامل الخطر بالنسبة للقلب والأوعية فيمن كانت علاقتهم جيدة أو سيئة بشكل ثابت.

وأفادت الدراسة أن هناك ارتباطًا بين التحولات في مستوى العلاقة الزوجية والتغيرات في صحة القلب. وقال الدكتور بريتون: "وجدنا تحسنًا بين تحسن صحة العلاقات وبين تراجع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكولسترول الضار) وانخفاض الوزن نسبيًا، مقارنة بمن ينعمون بعلاقات جيدة على الدوام".

وفي سياق متصل، شارك جميع الرجال الذين خضعوا للبحث في دراسة عن الآباء والأبناء بدأت عام 1991، حيث قيّم الباحثون ضغط دم الآباء ومعدل نبضات القلب وكذلك الوزن والكولسترول ومستويات السكر في الدم بين عامي 2011 و2013 عندما أصبح أباؤهم في التاسعة عشر تقريبًا.

وأفادت الدراسة أن رصد التغير في عوامل الخطر قد يستغرق وقتًا طويلًا وأن التغيرات التي حددتها الدراسة كانت محدودة. وربطت الدراسة كذلك بين تحسن العلاقة الزوجية وانخفاض الوزن.

وتابعت نفس الدراسة تقول إن العلاقات المتدهورة قد ارتبطت بسوء حالة ضغط الدم. من جهته، أكد برايان تشين، وهو باحث في علم النفس بجامعة كارنيجي مليون في بيتسبرج أن النتائج تزيد من الدلائل على أن الحالة الزوجية يمكن أن تؤثر على الحالة الصحية.