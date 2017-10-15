أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

6 أشياء يحبها الزوج في زوجته .. ولا يعترف بها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

6 أشياء يحبها الزوج في زوجته .. ولا يعترف بها

07:25 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

6 أشياء يحبها الزوج في زوجته .. ولا يعترف بها

6 أشياء يحبها الزوج في زوجته .. ولا يتعرف بها

كتبت- بسمة أبوطالب:

يُقال دائما أن الرجال لا يهتمون إلا بشكل المرأة الخارجي، ونادراً ما يعترف لزوجته أو حبيبته بالأشياء التي يحبها أو يقدرها فيها، لدرجة أن المرأة في كثير من الأحيان ما تعتقد أنه لا ينتبه لها ولمميزاتها.

في واقع الأمر، هناك الكثير من الأشياء التي يحبها الزوج في زوجته غير هيئتها، لكنه لا يعترف لها بذلك مطلقاً، يعرضها الموقع الإيطالي "بلوجو سفيرى".

 

1- يحب الزوج أخذ المرأة لآرائه واستشارته في جميع تفاصيل حياتها، وإشعاره بأنه يمكن الاعتماد عليه في كل شيء.

2- يفضل الزوج الزوجة المرحة، التي تتمتع بحس فكاهي، المحبة للضحك، التي تجعل الحياة أكثر بهجة.

3- يفرح الزوج كثيراً عندما تفاجأه امرأته بنظرة حب وفخر.

4- يقدر الزوج في زوجته امتصاصها له في أوقات غضبه الشديدة، وقدرتها على تهدئته.

5- يكون الزوج في أقصى أوقات سعادته عندما تقوم زوجته بتدليله، على سبيل المثال، قيامها بعمل "مساج" له بعد يوم عمل مرهق.

6- يحترم كثيراً الزوج، استيعاب زوجته لوالدته صعبة المنال.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • علامات تقيس صحة العلاقة بينك وبين شريكك.. وتخبرك بمستقبلكما سويًا

    هو وهي

  • أربع علامات تجبرك على الإنفصال عن شريك حياتك فورًا

    هو وهي

  • 7 علامات إذا توافرك بينك وبين شريكك.. تعكس سعادة زواجك

    هو وهي

  • .. سائق يعذب زوجته بربطها بالسيارة بعد خلاف نشب بينهما

    هو وهي

إعلان

5b35daf9e8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم