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ارتفاع عدد ضحايا تفجير الصومال إلى أكثر من 90 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا تفجير الصومال إلى أكثر من 90 قتيلا

10:59 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

ارتفاع عدد ضحايا تفجير الصومال إلى أكثر من 90 قتيلا

تفجير الصومال

مقديشو - (د ب أ):

صرح مسؤول أمني صومالي بأن عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع أمس في تقاطع طرق في العاصمة الصومالية مقديشو ارتفع إلى أكثر من 90 قتيلا.

وقال المسؤول الأمني محمد ظاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد إنه تم انتشال الكثير من القتلى من بين حطام المباني التي تضررت من جراء الانفجار.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، وصف الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الهجوم بأنه مأساة وطنية، ودعا الشعب إلى مساعدة الضحايا بالتبرع بالدم.

وأعلن محمد حدادا وطنيا لثلاثة أيام، وذلك بالتزامن مع خروج الآلاف إلى شوارع المدينة للاطمئنان على أقاربهم المصابين أو البحث عن ذويهم الذين لا يزالون مفقودين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن وزير الإعلام عبد الرحمن عمر يريسو رجح أن تكون حركة الشباب الأصولية المسلحة هي من تقف وراءه.

وحركة الشباب هي جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتسعى إلى إقامة حكم إسلامي في الصومال، وتقوم بصورة متكررة بتنفيذ هجمات في الدولة الأفريقية المضطربة.

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