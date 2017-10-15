سحلها أمام أطفالها.. زوج يقتل زوجته بسكين في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقدم زوج بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على قتل زوجته طعنا بالسكين داخل غرفة النوم بمسكنهما في مساكن الجوهرة، وفر هاربا.

تلقى قسم شرطة الزهور بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل لسيدة تدعى "ف.أ"، 30 عاما، على يد زوجها بعد طعنها بسكين في أنحاء متفرقة بالجسم، وأكد أطفال المجنى عليها، أن والدهم سحب والدتهم من حجرتهم، واعتدى عليها بالضرب المبرح ودخل بها غرفة النوم، وضربها بسكين، وهرع السكان على صراخ الأطفال، حيث وجدوا الزوجة غارقة فى دمائها.

تحرر محضر بالواقعة، وجار ضبط المتهم والتحري عن ملابسات الحادث، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.