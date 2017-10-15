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السيطرة على حريق هائل بمصنع غزل في السادات

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق هائل بمصنع غزل في السادات

11:00 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق هائل بمصنع غزل في السادات

أرشيفية

المنوفية- مروة فاضل:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمصنع تابع لشركة النيل للغزل والنسيج الرفيع بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث مركز السادات، يفيد بتقدم "ا.م. ع. ع" 30 سنة، محامي بشركة النيل للغزل والنسيج الرفيع بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات دائرة المركز بنشوب حريق بإحدى الماكينات بالشركة والتي تبلغ مساحتها حوالى 37 فدانا.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذي نشب بجهاز "يونى فلوك" بإحدى الماكينات بالشركة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لم ينجم عن الحريق أي إصابات.

أسفر الحريق عن احتراق 44 بالة قطن تزن 9.5 طن، وبسؤال كلاً من "م. ر. م. ع" 42 سنة، رئيس وردية بالشركة ومقيم مدينة السادات، و"م. ر.ن .م" 35 سنة، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بالشركة ومقيم كفر داوود دائرة المركز أوريا بمضمون ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ونفيا الشبهة الجنائية.

تم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6524 إداري مركز السادات لسنة 2017، كلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري حول الواقعة.

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