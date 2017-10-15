وزير الاتصالات: "مبادرة رواد" هدفها تدريب 10 آلاف طالب خلال 3 سنوات​

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة رواد تكنولوجيا الاتصالات، هي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية عام 2015، نظرًا لاهتمام الرئيس بتنمية عقول الشباب والكوادر البشرية.

وأضاف القاضي، خلال كلمه له على هامش حفل تخريج طلاب مبادرة الرئيس، أن البرنامج يضم عدد من الاختراعات لاضافة العديد من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات، مضيفا أن الشباب الذي يمثل خريجي مبادرة رواد المستقبل حصلوا على شهادات عالمية من كبرى جامعات العالم.

ولفت إلى أن سيتم عرض كل مشاريع التخرج في مؤتمر تكنولوجيا الاتصال القادم، وذلك من أجل جلب استثمارات من شركات عالمية، مضيفا أن كل النماذج التي تم عرضها اليوم تثبت دمج تكنولوجيا الاتصال في حيتنا اليومية.

وأوضح القاضي، أنه عندما كلفه الرئيس السيسي بأن تشرف الوزارة على المبادرة، وجدوا الكثير من الشباب لديهم نهم الإبداع والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مواهبهم التي تفرز الكثير من الاختراعات.

وأشار إلى أن خطة المبادرة تقوم على تدريب 10 آلاف متدرب خلال 3 سنوات، وإتاحة فرص العمل لهم، مؤكدًا أن المبادرة طالت ذوي الاحتياجات الخاصة وتم تدريبهم على برامج متخصصة لتمكينهم على التواصل مع الآخرين، مؤكدا أن المبادرة مهمة للغاية.

واختتم حديثه بأن الاستثمار في العقول هو خير الاستثمار، مطالب الخرجين بأن يقدموا كل ما يملكون من مهارات لإفادة الدولة في تحديتها التكنولوجيا، من أجل تجويل التحديات إلى فرص نجاح.

وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البرامج التدريبية لمبادرة التعلم التكنولوجي بدعم كامل لكل الفئات المستهدفة بعد موافقة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، على إتاحة كل البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي والمعروفة باسم "رواد تكنولوجيا المستقبل"، بالمجان وبدعم كامل 100% ولكل الفئات المستهدفة في المبادرة.