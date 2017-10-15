6 نواب جدد ينضمون لحملة "علشان تبنيها"
6 نواب جدد ينضمون لحملة "علشان تبنيها"
11:03 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
نواب البرلمان
القاهرة- مصراوي:
وقع عدد من نواب البرلمان، استمارة حملة "علشان تبنيها"، الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية.
ونشرت صفحة الحملة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صوراً للنواب الموقعين على الاستمارة، وهم: يحيى عيسوي، وأحمد شعيب، وعبدالرحمن البرعي، وفائقه فهيم، ومحمد أبو حامد، وحسن فايز.
يشار إلى أن حملة "علشان تبنيها" بدأت منذ 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم 120 نائبا برلمانيا، والعديد من الفنانين والرياضيين والمواطنين، بهدف مطالبة الرئيس السيسي للترشح لفترة ثانية.
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