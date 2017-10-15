وزير العدل: نقل جلسات محكمة جنح ثان الزقازيق إلى معهد أمناء الشرطة بطرة
وزير العدل: نقل جلسات محكمة جنح ثان الزقازيق إلى معهد أمناء الشرطة بطرة
11:02 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتب- عمرو علي:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بنقل مقر انعقاد محكمة جنح ثان الزقازيق، المختصة بنظر القضية رقم 18685 لسنة 2016، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة.
واستند القرار على مواد الدستور، والاطلاع على مواد قانوني "الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية"، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته.
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