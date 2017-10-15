مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في العياط
10:53 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
انقلاب ميكروباص
كتب- محمد شعبان:
لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق في العياط، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق المتجه من الجيزة إلى مناطق الجنوب، وانتقلت سيارات إسعاف، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري بدائرة قسم العياط، نتج عنه ظهور كثافات مرورية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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