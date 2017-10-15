شقيقتها محفظة قرآن وندمت على هذا الفيلم.. 15 معلومة عن نشوى مصطفى

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عرفها الجمهور ممثلة كوميدية، والحقيقة أن انطلاقتها في عالم التمثيل لم تكن من خلال بوابة الكوميديا، إذ إنها أجادت تقديم أدوار التراجيديا باقتدار، وبفضل تلك الأدوار شقت طريقها في التمثيل، لكن دورا معينا في أحد المسلسلات كان بمثابة نقطة تحول لها، فأصبحت متخصصة في الأدوار الكوميدية، والتي ضاعفت من شهرتها ونجاحها، على اعتبار أن الجمهور المصري يهوى الأعمال الفنية الكوميدية دونا عن غيرها من ألوان الدراما.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنانة نشوى مصطفى.

1- ولدت في 15 أكتوبر 1968.

2- تربت في كنف أسرة محافظة، ونشأت بشارع أحمد بدوي في منطقة شبرا.

3- تخرجت في كلية التجارة بجامعة "عين شمس".

4- أكدت أن من شدة حبها للتمثيل منذ طفولته سألت بمجرد دخوله كلية التجارة عن فريق المسرح، وبمجرد معرفة والدها بذلك الأمر قال لها: "إنتي هتتجوزي وتقعدي في البيت، مافيش تمثيل"، على حد قولها في أثناء استضافتها ببرنامج "أنت حر".

5- درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج.

6- شاركت في أثناء فترة دراستها في المعهد بمشروع تخرج الإعلامي عمرو الليثي، في المعهد العالي للسينما، بمشاركة الفنان الصاعد آنذاك "صبري فواز"، والطفل "تامر حسني"، الذي أصبح فيما بعد المطرب الشهير.

7- أول ظهور تليفزيوني لها كان مع سيدة الشاشة العربية "فاتن حمامة"، في مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، إنتاج عام 1991، إذ قدمت دور فتاة فقيرة تُتهم بالسرقة ويتعاطف معها الجمهور.

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8- قبل عرض مسلسل "ضمير أبلة حكمت" كانت قد شاركت في مسلسلين أحدهما باللغة العربية الفصحى باسم "عزيزة ويونس"، والآخر "طارق من السماء"، ولكن تم عرضهما بعد "ضمير أبلة حكمت".

9- ظلت تقدم أدوار التراجيديا و"المليودراما" في عدد من المسلسلات أشهرها: "بوابة الحلواني، ليالي الحلمية بجزأيه الرابع والخامس، رابعة تعود"، حتى جاءت نقطة التحول في مسلسل "خالتي صفية والدير"، الذي شاركت فيه عام 1996، بدور "ورد الشام"، وكان دورا كوميديا تسبب في تغيير جلدها الدرامي.

10- بلغ مجمل أعمالها أكثر من 170 عملا، معظمها من المسلسلات، في حين أن لها أدوارا سينمائية قليلة في أفلام مثل: "سيد العاطفي، شبه منحرف، أحلام الفتى الطايش، بالعربي سندريلا، ميدو مشاكل".

11- صرحت في حوار صحفي سابق أنها ندمت على دورها في فيلم "سيد العاطفي"، قائلة: "هناك أدوار قدمتها فى السينما لم ترضنى خاصة دورى فى فيلم سيد العاطفى، فقد فرضنى المنتج على مخرج آنذاك، بالإضافة إلى أن الدور لم ينل إعجابى، ولكننى كنت سعيدة بالوجود مع عبلة كامل".

12- أكدت أنها اضطرت أحيانا قبل زواجها لقبول أدوار لا ترضي طموحها، حتى تتمكن من سداد الأقساط، وبمجرد زواجها أصبحت تنتقي أدوارها بعناية شديدة، ولعل ذلك سبب قلة أعمالها فيما بعد.

13- لديها شقيقة تدعى "ميرفت"، وتعمل محفظة للقرآن الكريم، وكانت "نشوى" قد نشرت صورة معها عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "أنا ونور عينيه أختى الصغيرة ميرڤت حاملة ومُحفظة كتاب الله وبركة عيلتنا"، وتفاجأ الكثير من الجمهور بالشبه القريب بينهما.

14- اكتشف الصحفي ياسر أيوب، رئيس تحرير مجلة "7 أيام" موهبة الكتابة لديها، وطلب منها إجراء حوارات مع من تختاره، فأجرت العديد من الحوارات الفنية مع زملائها وصاغتها بلغة ساخرة.

15- تزوجت من "محمد عماد"، وأنجبت "عبد الرحمن"، وهو خريج كلية هندسة الجامعة الأمريكية، وابنتها "مريم".