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غنى بالملاهي الليلية وتخرج في كلية الشريعة.. معلومات لا تعرفها عن ماجد المصري

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غنى بالملاهي الليلية وتخرج في كلية الشريعة.. معلومات لا تعرفها عن ماجد المصري غنى بالملاهي الليلية وتخرج في كلية الشريعة.. معلومات لا تعرفها عن ماجد المصري

التحرير

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الفنان ماجد المصري، دائمًا ما يلفت إليه الانتباه، بسبب تألقه وتأديته الأدوار بواقعية شديدة، وهو ما أكده بمشاركته في عدد من الأفلام والمسلسلات التي جعلته أحد الخيارات المميزة للمخرجين في أعمالهم الفنية.

وُلد ماجد محمد المصري، يوم 15 أكتوبر عام 1963، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تخرج في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وتزوج للمرة الأولى من الفنانة «منى إش إش»، ابنة الملحن «حسن إش إش»، وابنة خالة الفنانة الشابة مريهان حسين؛ وأنجب منها ابنته «ماهيتاب»، وابنه «أحمد»، وتزوج للمرة الثانية من «رنا عطية»، وأنجب منها ابنه «آدم». 
 

درس «ماجد» فنون الرقص الكلاسيكي والشعبي والباليه، وبدأ مشواره الفني من خلال الغناء مع زوجته الأولى «منى»، في الملاهى الليلية والفنادق، حيث كونا ثنائيا غنائيا اشتهر حينها باسم «ماجد ومنى»، ثم قدم ألبوما غنائيا بمفرده، ولكنه لم يلق النجاح المتوقع. 
 

«ماجد» اتجه بعد ذلك إلى التمثيل بعد أن اكتشفه المخرج حسام الدين مصطفى، وقدمه للجمهور من خلال فيلم «الجاسوسة حكمت فهمي»، ثم قدم للسينما العديد من الأفلام، منها «تفاحة، ست الستات، قشر البندق، المرأة والساطور، حكمت فهمي، الكلام في الممنوع، فرقة بنات وبس، هروب المومياء، اتفرج يا سلام، وكلمني شكرًا». 
 

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تميز «المصري»، ببنيته الجسدية القوية وملامحه الوسيمة مما ساعده على إجادة دور «فارس»، الحارس الشخصي للفنان الراحل كمال الشناوي، في المسلسل التليفزيوني «لدواعي أمنية»، عام 2002، والذي كان بمثابة نقلة فنية كبيرة له. 
 

قدم مسرحية «إدلعي يا دوسة»، و«يا دنيا يا حرامي»، وشارك أيضًا في مسلسلات «التوأم»، و«أحلام العصافير»، و«خيال الظل»، و«قلب امرأة»، و«الهاربة»، و«صبيان وبنات»، كما أجاد تقديم دور رجل أمن الدولة، في مسلسل «آدم»، عام 2011، مع الفنان تامر حسني، إلا أنه تمكن أيضًا من تنويع أدواره بين الكوميديا والرومانسية والاجتماعية. 
 

أبدع «ماجد» في دور أحبه الجمهور ببطولة مسلسل «مع سبق الإصرار»، رمضان 2012، إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق، بدور «زياد الرفاعي»، الرجل الذي انتقم من محامية زوجته الأولى، وشارك في مسلسل «لعبة الموت»، رمضان 2013، إلى جانب الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، كما شارك الفنانة هيفاء وهبي بطولة مسلسل «كلام على ورق»، عام 2014، وشارك في مسلسل «قصة حب»، عام 2015، مع الفنانة نادين الراسي، وباسل خياط. 
 

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التحرير

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