رفض البطولة المطلقة والإعلانات لهذا السبب.. 12 معلومة عن هادي الجيار

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اسم على مُسمى، إذ لم يعتد على إثارة الضجيج حوله، فكان هادئا في طلته، رصينا في أحاديثه للإعلام، بعيدا عن الصراعات، مترفعا عن الغرور الذي يصيب الكثير من الفنانين، ورغم موهبته الكبيرة فإن أدوار البطولة لم تدق بابه، ولكن يُحسب له أنه ليس من أصحاب الظهور الموسمي المرتبط بنجاح عمل فني، فمنذ ظهوره في المسرحية الأكثر نجاحا وهي "مدرسة المشاغبين"، لا يزال يحافظ على وجوده بأدوار قوية حتى يومنا هذا، أحدثها دور "شيخ الغفر" في مسلسل "كفر دلهاب"، الذي نال حظا وافرا من نسبة مشاهدات الموسم الرمضاني 2017.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 12 معلومة عن الفنان القدير "هادي الجيار".

1- ولد في 15 أكتوبر 1949.

2- ارتبطت طفولته بسماع الإذاعة، والمواظبة على حضور المسرحيات، ومتابعة أنشطة المراكز الثقافية، والقراءة، وحضور معارض الفنون التشكيلية، مما أثقل من شخصيته.

3- عشق التمثيل منذ طفولته، وأثناء اصطحاب المؤرخ السينمائي عبد الله أحمد عبد الله له في زيارة لاستوديو "جلال"، انتابه إحساس داخلي دفعه لأن يكون عمله بذلك الاستوديو في المستقبل.

4- تطور الأمر بمشاركته مع فرق الهواة للتمثيل في المدرسة، ولما بدت عليه معالم الموهبة، نصحه المقربون بدراسة التمثيل.

5- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، دفعة عام 1970، والتي ضمت عمالقة التمثيل مثل كل من: " محمد صبحي، نبيل الحلفاوي، شعبان حسين، لطفي لبيب".

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6- عقب تخرجه مباشرة جسد دور "لطفي" في مسرحية "مدرسة المشاغبين" مع الفنانين: "عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي"، ولم يكن يخطر بباله أن تحقق المسرحية كل ذلك النجاح، فكانت خير انطلاقة له في عالم التمثيل.

7- قدم الجيار قبلها دورا صغيرا في أثناء الدراسة في مسرحية "القاهرة في ألف عام" عام 1969، وأدوارا أخرى في مسلسلي "الكنز" و"القاهرة والناس"، ثم انطلق سينمائيا مثل رفاقه ليقدم 9 أفلام في حقبة السبعينيات.

8- خلال الثمانينيات لم يشارك سوى بتقديم 13 مسلسلاً و7 أفلام، أهمها مسلسل "في حاجة غلط" و"الراية البيضا"، و"أنا وانت وبابا في المشمش"، وأفلام دون المستوى.

9- لمع في الدراما التليفزيونية خلال حقبة التسعينيات، فشارك في مجموعة من أنجح المسلسلات منها: "المال والبنون، أبناء ولكن، الضوء الشارد"، ليصبح أحد أشهر أبطال الدراما التليفزيونية في سن الخمسين عاما تقريبا.

10- لم يتراجع مستواه الفني رغم تقدمه في العمر، بل على العكس أبدى جدارة المشاركة في الأعمال الرمضانية رفقة النجوم الشباب، فشارك في مسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان، ومسلسل "شارع عبد العزيز" مع عمرو سعد، ومسلسل "كفر دلهاب" مع يوسف الشريف، والعديد من الأعمال الأخرى، ليثبت أن موهبته ازدادت لمعانا بتقدم العمر لا العكس.

11- صرح في حوار صحفي بأنه يرفض المشاركة في الإعلانات، وبرر ذلك قائلا: "لأنني ممثل أحترم فني ومهنتي وأرفض استثمار نجاحي في أحد الأدوار لتقديم إعلان عن سلعة لا تنفع ولا تفيد ولا تقنعني أنا شخصيا، مع أن هذا الإعلان يحقق لي دخلا ماديا جيدا ولكنه يضرني فنيا".

12- حينما سئل عن أدوار البطولة المطلقة قال: "أفضل في العمل الدرامي البطولة الجماعية، لأن هذه الأعمال من المفترض أنها انعكاس حقيقي للحياة التي نعيش فيها، والحياة متعددة الأبطال، ثم إنني أصنف من الأبطال من خلال هذه الأعمال التي ستفرض بطلا أمام الجمهور، وعلى العموم لم أندم أبدا على أي عمل أو أي خطوة قمت بها لأنني أسير بخطى ثابتة".