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بالصور.. وزير الأوقاف يغرس نخلة في مطار الخارجة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الأوقاف يغرس نخلة في مطار الخارجة بالوادي الجديد

10:53 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

غرس الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الأحد، نخلة في منطقة مطار الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ضمن فعاليات مبادرة "اغرس نخلة" والتي أطلقتها المحافظة في العيد القومي لها في الثالث من أكتوبر الجاري.

وأكد جمعة، أن مثل هذه المبادرات يجب أن تعمم على مستوى الجمهورية، لأن ديننا الإسلامي حث على التعمير والزراعة، حيث حثٌ النبي- صلى الله عليه وسلم على زراعة الأشجار من زيتون وأعناب ونخيل وغيرها، والأحاديث النبوية تجعل غرس الشجر من أعظم الأعمال الصالحة، لما رُوي أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة).

وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم الأحد، وزير الأوقاف، في زيارة لمدة يوم واحد يضع خلالها حجر أساس، ويفتتح عدد من المسجد ويلتقي مع الأئمة والدعاة بالمحافظة، لمناقشة أمور الدعوة، والاستماع إلى مطالب أئمة الوادي الجديد.

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