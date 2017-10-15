تقرير: إيران تغلق أحد معابرها مع إقليم كردستان

بغداد - (د ب أ):

أعلن مدير معبر برويزخان الحدودي بين إقليم كردستان بشمال العراق وإيران اليوم الأحد إغلاق الجمهورية الإسلامية المعبر أمام الحركة التجارية والمسافرين.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مدير المعبر علي توفيق القول في تصريح صحفي إن "الجانب الإيراني قام صباح اليوم بإغلاق معبر برويزخان الحدودي مع إقليم كردستان".

وأضاف توفيق أن "الحركة التجارية وعبور المسافرين من وإلى الإقليم توقفت، دون معرفة الأسباب".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت الأسبوع الماضي أنها قدمت مذكرة رسمية إلى ايران وتركيا طالبتهما فيها بغلق المنافذ الحدودية معها وإيقاف جميع التعاملات التجارية مع كردستان.

وكانت الحركة التجارية في المعبر عادت إلى طبيعتها مؤخرا بعد توقفها لعدة أيام نظرا لمناورات أجرتها القوات الإيرانية على الحدود على خلفية الاستفتاء الذي أجراه الإقليم على الانفصال عن العراق.