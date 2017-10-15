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10 قتلى في حريق بالعاصمة السعودية

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مصراوي Masrawy

10 قتلى في حريق بالعاصمة

10:47 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

10 قتلى في حريق بالعاصمة السعودية

الدفاع المدني السعودي

لندن – (بي بي سي):

لقى 10 أشخاص مصرعهم في حريق شب في ورشة لأعمال النجارة في العاصمة السعودية الرياض، حسب مديرية الدفاع المدني السعودية.

وأصيب في الحريق ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل، حسبما قالت المديرية على موقعها على تويتر.

وأضافت المديرية أن هويات الضحايا لم تحدد بعد. ولم تعلن أي معلومات بشأن سبب اندلاع النيران في ورشة النجارة بحي بدر شمالي العاصمة الرياض خلال الليل.

ونشر الدفاع المدني صورا لما يبدو أنها ألسنة النيران وهي تلتهم قطعة من الخشب الضخمة في ظل سعي فرق الإطفاء لوضع جد للنيران.

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مصراوي Masrawy

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