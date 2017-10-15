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بالفيديو- أول ظهور لرئيس الوزراء بعد شائعة استقالته

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مصراوي Masrawy

- أول ظهور لرئيس الوزراء بعد شائعة استقالته

10:53 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

بالفيديو- أول ظهور لرئيس الوزراء بعد شائعة استقالته

المهندس شريف إسماعيل

كتب- مصطفى المنشاوي:

ظهر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بجوار الرئيس عبدالفتاح ، خلال حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا الاتصالات.

وانتشرت العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية بشأن حالة رئيس الوزراء الصحية، مما دفعه لتقديم استقالته من منصبه.

ويعد ظهور رئيس الوزراء، اليوم الأحد، هو أول ظهور له بعدم تردد تقديم استقالته من منصبه نتيجة تعرضه لمرض "السرطان".

وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البرامج التدريبية لمبادرة التعلم التكنولوجي بدعم كامل لكل الفئات المستهدفة بعد موافقة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، على إتاحة كل البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي والمعروفة باسم "رواد تكنولوجيا المستقبل" بالمجان وبدعم كامل 100% ولكل الفئات المستهدفة في المبادرة.

 

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