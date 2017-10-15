السيسي يداعب أصغر المشاركات بمبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا الاتصالات
السيسي يداعب أصغر المشاركات بمبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا الاتصالات
10:50 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
السيسي يداعب أصغر المشاركات بمبادرة الرئيس لرواد ت
كتبت- مادي غيث:
مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أصغر" المشاركات بمباردة الرئيس لرواد تكنولوجيا الاتصالات، وذلك أثناء شرحها لأحد النماذج التي تقدمها.
وأثناء شرحها ظهر عليها علمات التوتر والقلق، مما جعل الرئيس لسؤالها على اسمها، وما الذي تقدمه محاولة منه لتخفيف التوتر.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، إلى قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، ليشهد حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا للاتصالات.
واستمع الرئيس- خلال الجولة- إلى عدد من الطلاب المشاركين في المبادرة بحضور كلًا من، المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.
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