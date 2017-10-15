السيسي يكرم خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل (بث مباشر)

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى مركز المؤتمرات الدولي الجديد بالتجمع الخامس، لتكريم خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل.

كان في استقبال السيسي، رئيس الوزراء شريف إسماعيل، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتفقد السيسي، معرض خريجي رواد تكنولوجيا المستقبل في قاعة المنارة بمركز المؤتمرات، واستمع إلى شرح مفصل من شابين بالصف الأول الثانوي، إذ قدما مشروعا عن غواصة "أر أو في"، تستطيع أن تنفذ بعض المهام تحت الماء وقادرة على تصليح كابلات الإنترنت تحت الماء، ومراقبة بعض الحيوانات المائية، واكتشاف الآثار المائية في محافظة الإسكندرية.

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كما استمع الرئيس إلى شرح مفصل من أحد الشباب عن استخدام الروبوت كأداة تعليمية لدى طلاب المدارس، واستمع أيضا لأحد المشاركين في المبادرة من الصم والبكم، ويقدم مشروعا لحل المشكلات التي تسبب حوادث السيارات والقطارات، عبارة عن جهاز "ألترا سونيك" يتم وضعه في السيارة ويحدث مسافات بين السيارات، ولا يترتب على آثارها حدوث أي تصادمات.

يذكر أن الرئيس، افتتح مركز المؤتمرات الدولي الجديد بمدينة التجمع الخامس، الإثنين الماضي، بحضور وزير الدفاع، والفريق محمود حجازي رئيس الأركان.