«المالية» تعتزم طرح 29 مليار جنيه أذونا وسندات خزانة الأسبوع الجاري

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تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى، وذلك عبر 3 عطاءات دورية.

ووفقا للجدول الزمنى الصادر من وزارة المالية، فإنه من المقرر طرح أذون خزانة لآجال (91،273، 182،364) يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 26.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى.

كما سيتم طرح سندات خزانة لاستحقاقى 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه.

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بينما تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 145.750 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الحالي.

كان متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية قد تراجع بنسبة 18.9% خلال الأسبوع الماضى، فى مقابل نحو 19% خلال الأسبوع السابق عليه.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.