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استقرار أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

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استقرار أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم استقرار أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

التحرير

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شهدت الدولار اليوم استقرارا ملحوظا بالبنك المركزي اليوم، مسجلاً 17.692 جنيه للبيع و17.592 جنيه للشراء. 

وسجل البنك الأهلى وبنك HSBC والبنك العربي الإفريقي وبنك البركة وبنك بلوم والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك المشرق الأعلى سعرًا بـ17.70 للبيع، و17.60 للشراء مقابل الجنيه المصري.

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك العربي ومصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلين 17.67 للبيع، و17.57 للشراء. 

وسجل الدولار ببنك أكريدى أجريكول وبنك التعمير والإسكان 17.69 للبيع، و17.59 جنيه للشراء، فيما سجل بنك الأسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك بيريوس 17.68 جنيه للبيع، و17.58 جنيه للشراء.

كما استقرت أسعار اليورو ليسجل بالبنك المركزي 20.95 للبيع، و20.83 للشراء مقابل الجنيه المصري.

وسجل اليورو أعلى سعر بالبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك الأهلي الكويتي مسجلا 21.08 للبيع، و20.87 للشراء، فيما سجل الأقل سعرا ببنك إيران للتنمية مسجلا 21.08 لليع، و20.74 للشراء.

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وسجل اليورو بالنك الأهلى المصرى 21.02 للبيع، و20.84 للشراء، وبنك القاهرة 21 للبيع، و20.81 للشراء، وبنك إتش إس بي سي 21.02 للبيع، و20.78 للشراء.

 العملات الأجنبية

وسجل الجنيه الإسترلينى 23.25 جنيه للبيع، و23.11 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.13 جنيه للبيع، و18.03 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.73 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.68 جنيه للبيع، و2.67 جنيه للشراء.

 العملات العربية

سجل الريال السعودي نحو 4.71 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.66 جنيه للبيع، و58.21 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.81 جنيه للبيع، و4.78 جنيه للشراء.

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التحرير

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