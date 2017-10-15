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جامعة القاهرة: 2085 من طلبة المدن الجامعية يستحقون الدعم

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جامعة القاهرة: 2085 من طلبة المدن الجامعية يستحقون الدعم جامعة القاهرة: 2085 من طلبة المدن الجامعية يستحقون الدعم

التحرير

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم حصر 2085 طالبًا وطالبة يستحقون الدعم، ومن المقرر إعلان باقي الإحصائية يوم الإثنين 23 من الشهر الحالي.

أوضح الخشت، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مكتب رعاية الطلاب بالمدن الذي تم إنشاؤه هذا العام، هو من قام بذلك الحصر، كما أن الأسماء سرية لا يطلع عليها إلا الطالب نفسه في مراكز الحاسبات الآلية بمدينة الطلبة ومدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الرعاية، أمّا بالنسبة للطلبة القادرين؛ فإن مصاريف التغذية الخاصة بهم 185 جنيها، مشيرًا إلى أنها ليست إجبارية.

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يشار إلى أن رئيس جامعة القاهرة، أعلن صرف التغذية لطلبة وطالبات المدن الجامعية مجانًا لمدة أسبوعين خلال شهر أكتوبر الحالي، واعتبارًا من أول نوفمبر المقبل تقوم الجامعة بدعم الطلبة والطالبات غير القادرين وتحمل تكاليف التغذية عنهم، والتي تقدر بـ185 جنيهًا شهريًا.

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التحرير

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