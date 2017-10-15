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الزمالك يتراجع عن قرار الانسحاب

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الزمالك يتراجع عن قرار الانسحاب الزمالك يتراجع عن قرار الانسحاب

التحرير

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كتب: كريم قماح

أكد مرتضى منصور رئيس نادي ، أن قرار الانسحاب من بطولة الدوري جاء بسبب شعوره بالظلم التحكيمى المتعمد الذى يتعرض له الأبيض من جانب لجنة الحكام.

وقال منصور إن الساعات الماضية شهدت اتصالات عديدة مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لحل الأزمة، وأنه حصل على وعد بإنهاء تلك المشكلة.

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وأضاف رئيس الزمالك أنه طلب من الوزير ورئيس الجبلاية فقط العدالة التحكيمية، وليس الانحياز، من أجل تقديم موسم كروى قوى يليق باسم .

يذكر أن الزمالك قد أعلن انسحابه من بطولة الدورى عقب التعادل الإيجابى أمام طنطا، واحتساب الحكم محمود بسيونى ركلتى جزاء لأبناء السيد البدوى، ليس لهما أى أساس من الصحة، حسب خبراء التحكيم.

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التحرير

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