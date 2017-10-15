فيدرير ونادال وجهًا لوجه في نهائي بطولة شانغهاي

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يلتقي اليوم المصنف الأول عالميًا رافائيل نادال بنظيره المصنف الثاني عالميًا روجر فيدرير في نهائي بطولة شانغهاي للأساتذة، حيث يبحث اللاعب الإسباني عن مواصلة انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى 16 انتصارا على التوالي، بحثًا عن التتويج بلقبه الأول في بطولة شانغهاي.

كما يرغب نادال في فض الشراكة مع نوفاك دجوكوفيتش أكثر لاعبين تتويجًا ببطولات الأساتذة عبر التاريخ بـ30 لقبا، والاقتراب أكثر وأكثر من إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الرابعة في تاريخه والذي ينافسه عليه فيدرير، بينما يبحث اللاعب السويسري عن تقليص فارق النقاط بينه وبين نادال في صدارة التصنيف، إلى جانب تحقيق الفوز رقم 350 طوال مسيرته في بطولات الأساتذة.

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ويتواجه الثنائي اللذين ينظر إليهما باعتبارهما الأفضل في تاريخ اللعب للمرة الـ38 طوال مسيرتهما، حيث فاز نادال في 23 مواجهة سابقة مقابل 14 فقط لفيدرير، وعلى الملاعب الصلبة فاز فيدرير في 10 مباريات مقابل 9 لنادال، ويلتقي الثنائي للمرة الرابعة هذا العام، حيث فاز فيدرير باللقاءات الثلاثة السابقة هذا العام في نهائي أستراليا المفتوحة وربع نهائي إنديان ويلز ونهائي ميامي.