بدء قبول طلبات العمل بالخارج على 154 فرصة تشمل 4 مهن

القاهرة - (أ ش أ):

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، تلقي طلبات راغبي العمل بشركة للمقاولات بإحدى دول الخليج على 154 فرصة عمل.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن المهن المطلوبة تتمثل في كهربائي ، وفني تكييف ، وفني توصيل مياه للعدادات، حاصل على دبلوم، خبرة من 5 إلى 7 سنوات، والسن من 25 إلى 35 سنة، فضلا عن مراقب تكييف ، حاصل على دبلوم ، خبرة من 10 إلى 12 سنة، والسن من 30 إلى 45 سنة ، وعامل حاصل على مؤهل متوسط، والسن من 25 الى 35 سنة.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات التخرج ، والخبرة ، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأكد "سعفان: أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.