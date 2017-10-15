السيسي يلتقط صورة تذكارية مع خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا الاتصالات

كتب- مصطفى المنشاوي وأحمد مسعد:

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكرية مع خريجي مبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا الاتصالات.

وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البرامج التدريبية لمبادرة التعلم التكنولوجي بدعم كامل لكل الفئات المستهدفة بعد موافقة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، على إتاحة كل البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي والمعروفة باسم "رواد تكنولوجيا المستقبل" بالمجان وبدعم كامل 100% ولكل الفئات المستهدفة في المبادرة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض تجريبى لأحدى الريبورتات الحديثة،وذلك اثناء شرح مفصل حول إماكنية عمل الريبورتات فى مصر و كيفية تطويرها،وشاهد الرئيس العرض لى أحدى الأغانى الشهيرة .

واستمع الرئيس خلال الجولة إلى عدد من الطلاب المشاركين في المبادرة بحضور كلًا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات. وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البرامج التدريبية لمبادرة التعلم التكنولوجي بدعم كامل لكل الفئات المستهدفة بعد موافقة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، على إتاحة كل البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي والمعروفة باسم "رواد تكنولوجيا المستقبل" بالمجان وبدعم كامل 100% ولكل الفئات المستهدفة في المبادرة.

وضمت البرامج التدريبية للمبادرة نحو 25 برنامجا تدريبيا وامتدت غالبية البرامج لفترة 6 شهور، فضلا عن مجالات البرامج التدريبية ضمت الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات والأنظمة المدمجة، ومنها إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وأمن المعلومات.