أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا الاتصالات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يلتقط صورة تذكارية مع خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا الاتصالات

10:36 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا الاتصالات

كتب- مصطفى المنشاوي وأحمد مسعد:

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكرية مع خريجي مبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا الاتصالات.

وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البرامج التدريبية لمبادرة التعلم التكنولوجي بدعم كامل لكل الفئات المستهدفة بعد موافقة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، على إتاحة كل البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي والمعروفة باسم "رواد تكنولوجيا المستقبل" بالمجان وبدعم كامل 100% ولكل الفئات المستهدفة في المبادرة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض تجريبى لأحدى الريبورتات الحديثة،وذلك اثناء شرح مفصل حول إماكنية عمل الريبورتات فى و كيفية تطويرها،وشاهد الرئيس العرض لى أحدى الأغانى الشهيرة .

واستمع الرئيس خلال الجولة إلى عدد من الطلاب المشاركين في المبادرة بحضور كلًا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات. وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البرامج التدريبية لمبادرة التعلم التكنولوجي بدعم كامل لكل الفئات المستهدفة بعد موافقة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، على إتاحة كل البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي والمعروفة باسم "رواد تكنولوجيا المستقبل" بالمجان وبدعم كامل 100% ولكل الفئات المستهدفة في المبادرة.

وضمت البرامج التدريبية للمبادرة نحو 25 برنامجا تدريبيا وامتدت غالبية البرامج لفترة 6 شهور، فضلا عن مجالات البرامج التدريبية ضمت الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات والأنظمة المدمجة، ومنها إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وأمن المعلومات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قبل زيارة "السيسي".. تنفيذ 40% من وحدات سكن مصر بالعلمين الجديدة (صور)

    أخبار

  • قرار جمهوري بتعيين عميدين جدد في جامعة القاهرة

    أخبار

  • الرئيس السيسي يشاهد مقطع "3D" بقاعة المؤتمرات

    أخبار

  • السيسي يكرم "المنسي" وصاحب شفرة حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية

    أخبار

إعلان

581aebb7f1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة