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وزيرة الهجرة تؤكد حرص الدولة وأجهزتها على دعم ورعاية المصريين بالخارج

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مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة تؤكد حرص الدولة وأجهزتها على دعم ورعاية المصريين بالخارج

10:31 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

وزيرة الهجرة تؤكد حرص الدولة وأجهزتها على دعم ورعاية المصريين بالخارج

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الدولة وأجهزتها على دعم ورعاية المصريين بالخارج، حيث تضع حماية مصالح المصريين بالخارج ضمن أولويات أجندة العمل بالوزارة لافتا النظر إلى نجاح زيارتها مؤخرا إلى كل من استراليا ونيوزيلندا، التى استهدفت في المقام الأول الاجتماع مع الجالية المصرية وعدد من المسئولين والقيادات البرلمانية لدعم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت مكرم - وفقا لبيان اليوم الأحد - إن البنك المركزي أصدر شهادة بلادى بالدولار الاسترالى بمناسبة زيارتها، وبفائدة مرتفعة تبلغ 4% للوديعة عام واحد، و5% للوديعة الثلاث سنوات، و6% للوديعة الخمس سنوات، لافتة النظر إلى أن أحد أهم أهداف الزيارة سعيها إلى الترويج لتلك الشهادات، التى حرصت على التنسيق مع البنك المركزى بشأنها، والتى تحقق زيادة فى الدخل القومى من العملات الصعبة، مؤكدة أنه واجب على كل مصرى وطنى دعم الاقتصاد المصرى، فى ظل التحديات الراهنة من خلال تلك الشهادات.

تجدر الإشارة إلى نجاح بعثة قطاع الأحوال المدنية المصرية المتواجدة حاليا بدولة أستراليا لإستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين بها، وقامت البعثة باتخاذ الإجراءات اللازم لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهم بمحال إقامتهم دون تحملهم تكاليف ومشقة الحضور للبلاد لاستخراجها، ومن المقرر تواصل أعمال البعثة حتى 20 أكتوبر الجاري لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطن المصريين المقيمين هناك للتواصل مع البعثة.

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