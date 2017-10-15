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السيسي يشهد تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا الاتصالات

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مصراوي Masrawy

يشهد تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا الاتصالات

10:09 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

السيسي يشهد تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا الاتصالات

الرئيس السيسي

كتبت - مادي غيث:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الأحد، إلى قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، ليشهد حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا الاتصالات.

واستمع الرئيس خلال الجولة إلى عدد من الطلاب المشاركين في المبادرة بحضور كلًا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.

وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البرامج التدريبية لمبادرة التعلم التكنولوجي بدعم كامل لكل الفئات المستهدفة بعد موافقة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، على إتاحة كل البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي والمعروفة باسم "رواد تكنولوجيا المستقبل" بالمجان وبدعم كامل 100% ولكل الفئات المستهدفة في المبادرة.

واحتوت البرامج التدريبية للمبادرة على نحو 25 برنامجا تدريبيا وامتدت غالبية البرامج لفترة 6 شهور، فضلا عن مجالات البرامج التدريبية ضمت الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات والأنظمة المدمجة، ومنها إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وأمن المعلومات.

كما احتوت البرامج التدريبية على برامج تدريبية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وريادة الأعمال، كما انضم للمبادرة نحو 700 متدرب من أكثر من 20 محافظة، تقدموا للدورات التدريبية المقدمة على منصات التدريب الإلكترونية العالمية مثل Coursera، وEdx، وUdacity.

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