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مصدر يكشف ملابسات إطلاق نار داخل ملهى بالعجوزة

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مصراوي Masrawy

مصدر يكشف ملابسات إطلاق نار داخل ملهى بالعجوزة

10:12 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

مصدر يكشف ملابسات إطلاق نار داخل ملهى بالعجوزة

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، ملابسات إطلاق نار داخل ملهى ليلي بمنطقة العجوزة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن شرطة النجدة تلقت إخطارًا بسماع دوي طلقات نارية بمحيط ملهى الملكة.

وأوضح المصدر، أن قوة شرطية بقيادة العميد أيمن الحمزاوي، رئيس مباحث قطاع وسط الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، الضابط بالفرقة، انتقلت إلى فحص البلاغ.

ولفت المصدر، إلى أن تحريات الرائد محمد مجدي، معاون مباحث العجوزة، كشفت نشوب مشادة كلامية بين اثنين من أفراد الأمن الإداري للملهى "بودي جارد"، تطورت إلى مشاجرة؛ بسبب خلاف على الحراسة.

وأكد المصدر، أن أحد الحارسين أطلقا عيارين ناريين صوب زميله من سلاح ناري كان بحوزته، مما أسفر عن إصابته بكلتا قدميه، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

حسب المصدر، تمكن الرائد خالد يسري، نائب مأمور قسم العجوزة، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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