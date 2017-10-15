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للمرة الأولى.. امرأة يابانية تبدأ العمل بالفعل كسائقة قطارات

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مصراوي Masrawy

للمرة الأولى.. امرأة يابانية تبدأ العمل بالفعل كسائقة قطارات

10:01 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

للمرة الأولى.. امرأة يابانية تبدأ العمل بالفعل كسائقة قطارات

أرشيفية

طوكيو - (د ب أ):

بدأت اليابانية الأولى التي تقود قطارا عملها كسائقة للقطارات تابعة لشركة سكك حديدية في شمال شرقي البلاد، وهي المنطقة التي تعرضت لكارثة الزلزال وموجة المد العاتية (تسونامي) عام 2011 .

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن سيكا أوتسونوميا (23 عاما) قد قادت قطارا للمرة الأولى أمس السبت .

كانت أوتسونوميا طالبة في العام الأول من التعليم الثانوي بمدينة مياكو بمقاطعة إيواتي عندما وقعت الكارثة.

وجرفت موجة التسونامي جزءا كبيرا من السكك الحديدية في خط سانريكو الذي يمتد على طول الساحل . وتم إصلاح أجزاء من الخط. وانضمت أوتسونوميا للعاملين بالشركة في أبريل 2016 .

وفي مراسم احتفالية قصيرة أمس السبت قبل بداية عملها، تسلمت أوتسونوميا خطاب التعيين وبطاقة التعريف في مكتب رئيس الشركة في مياكو .

وقالت أوتسونوميا في محطة القطارات للركاب إنها سوف تجتهد لتصبح سائقة محبوبة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه بعد دق جرس القطار، جلست أوتسونوميا على مقعد السائق وتحركت بالقطار.

وكان القطار متوجها إلى مدينة كوزي في الطرف الشمالي من خط السكك الحديدية، وهي رحلة طولها 70 كيلومترا.

وقالت أوتسونوميا إنها لديها شعور قوي بالمسؤولية كسائقة مكلفة بتأمين السلامة لركابها، وإنها تأمل في المساهمة في إنعاش مجتمعها.

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