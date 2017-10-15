أمير قطر يبدأ جولة آسيوية تشمل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا
أمير قطر يبدأ جولة آسيوية تشمل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا
09:59 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
الدوحة - (د ب أ):
يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد زيارة دولة تشمل عدة دول آسيوية.
ووفقا لوسائل إعلام قطرية فإن الزيارة تشمل كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا "تلبية لدعوة من قادة هذه الدول".
وأوضحت أنه سيجري خلال الزيارات مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتنمية علاقات التعاون بين دولة قطر وهذه الدول، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما سيتم خلال الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.
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