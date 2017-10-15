أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أمير قطر يبدأ جولة آسيوية تشمل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمير قطر يبدأ جولة آسيوية تشمل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا

09:59 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

أمير قطر يبدأ جولة آسيوية تشمل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

الدوحة - (د ب أ):

يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد زيارة دولة تشمل عدة دول آسيوية.

ووفقا لوسائل إعلام قطرية فإن الزيارة تشمل كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا "تلبية لدعوة من قادة هذه الدول".

وأوضحت أنه سيجري خلال الزيارات مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتنمية علاقات التعاون بين دولة قطر وهذه الدول، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيتم خلال الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمير قطر يعلق على اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة

    أخبار

  • أمير قطر يستقبل وزير خارجية إيران في الدوحة

    أخبار

  • الكرملين: موسكو والرياض تبديان إرادة سياسية لتطوير العلاقات الثنائية

    أخبار

  • معارض قطري: "غدًا سيخرج الشعب لاستقبال الجديدة"

    أخبار

إعلان

e9bdc76919.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة