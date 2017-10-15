التعليم تفتتح الدبلومة المهنية في رياض الأطفال المقدمة من الجامعة العربية المفتوحة

كتبت - ياسمين محمد:

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "الإدارة المركزية للتعليم الأساسي"، فعاليات الدبلومة المهنية في رياض الأطفال المقدمة من الجامعة العربية المفتوحة.

وأكدت الدكتورة هناء قاسم رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال للتعليم الأساسي أن هذا يأتي في ضوء التعاون والشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمنظمات التي يرأسها الأمير طلال بن عبد العزيز ومكتب اليونيسيف، وأن هذه المنحة تستهدف 50 من معلمات وموجهي رياض الأطفال بمديرية الجيزة (إدارات الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، ومركز تنمية الطفولة المبكرة، والإدارة العامة لرياض الأطفال تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم الأساسي)، مشيرة إلى أن مدة المنحة عام كامل وتنفذ بمركز الأمومة والطفولة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إن الافتتاح حضره الدكتور عبد الحي عبيد رئيس الجامعة العربية المفتوحة والدكتورة هناء قاسم حسانين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال للتعليم الأساسي، ومحمد حلمي مدير عام رياض الأطفال، والدكتورة رشا شرف منسق المنحة والمسئول عنها بالجامعة العربية المفتوحة.

وجدير بالذكر أن المحاضرين أساتذة متخصصون بالجامعة العربية المفتوحة وتتضمن محاضرات وورش عمل والتطبيق أون لاين بالتفاعل الإلكتروني.