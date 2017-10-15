التعليم: إحالة المتسببين في إصابة طالب الدقهلية إلى التحقيق

كتبت - ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم استبعاد مدير مدرسة اللواء محمد السيد الزهيرى الصناعية بالصلاحات، بإدارة بنى عبيد التعليمية، بمحافظة الدقهلية لحين الانتهاء من التحقيق بشأن ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعى من اعتداء بعض الطلاب على زميلهم بالصف الثاني الثانوي الصناعي، مما أسفر عن إصابته بعدد من الغرز، فقد.

وأشار خيرى، في بيان، اليوم الأحد، إلى أنه تم تحويل الطلاب إلى لجنة الانضباط بالمدرسة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنهم، وإحالة المشرفين إلى الشئون القانونية للتحقيق، مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ اللازم وتوقيع العقوبات على كل مقصر.