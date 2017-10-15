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اليوم..الفرصة الأخيرة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بـ"الإعلان التاسع"

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مصراوي Masrawy

اليوم..الفرصة الأخيرة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بـ"الإعلان التاسع"

09:47 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بأن اليوم، 15 أكتوبر، هو آخر فرصة للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، لتسجيل طلب الحصول على الوحدة السكنية ضمن الوحدات المطروحة في 22 محافظة، بالإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأشارت رئيس صندوق التمويل العقاري، إلى أن التقيم يكون من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق www.mff.gov.eg، حيث تم مد الفترة لمدة أسبوعين، استجابة لطلبات من سددوا مقدمات الحجز.

وأوضحت مى عبدالحميد أن من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية (1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي)، أو من خلال البوابة الإليكترونية للصندوق www.mff.gov.eg، للتعرف على حالة الطلب الخاص به.

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