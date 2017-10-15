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بدء التحقيق مع سكرتير محافظة السويس وآخرين بتهمة تقاضي رشوة

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بدء التحقيق مع سكرتير محافظة السويس وآخرين بتهمة تقاضي رشوة بدء التحقيق مع سكرتير محافظة السويس وآخرين بتهمة تقاضي رشوة

التحرير

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تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع "شكري س."، سكرتير عام محافظة السويس؛ لاتهامه وآخرين بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال مشروع محاجر السويس، وحصول مقاولين على المحاجر بالمحافظة بطرق غير مشروعة.

والتزم سكرتير عام محافظة السويس الصمت منذ القبض عليه حتى عرضه على النيابة، صباح اليوم الأحد، وواجهته النيابة بأقوال مُجري التحريات والتسجيلات والفيديوهات بمعرفة رجال الرقابة الإدارية.

يُشار إلى أنه تم نقل المتهمين من السويس إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، أمس السبت، وسط حراسة أمنية مشددة.

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واستمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى شهادة ضباط الرقابة الإدارية، الذين أكدوا أن تحريات الهيئة أثبتت تقاضي السكرتير العام مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا بمحافظة السويس بقيمة 188 مليون جنيه.

 

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التحرير

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