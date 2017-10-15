الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة

رام الله - أ ش أ

اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أربعة صيادين فلسطينيين واستولت على مركبين اثنين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن زوارق بحرية الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على بعد نحو 4 أميال بحرية قبالة بحر السودانية، واستولت على مركبي صيد، واعتقلت من كان على متنهما وعددهما أربعة من الصيادين، ونقلتهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب من غزة.

وتتعمد بحرية الاحتلال يوميا ملاحقة الصيادين في بحر غزة باعتقالهم وإطلاق النار عليهم والاستيلاء على مراكبهم وإعطاب شباك صيدهم.

وعلى صعيد متصل، أصيب صباح اليوم، شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت شابا آخر.

وأفاد مصدر أمني، في تصريح صحفي، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها المخيم، أطلقت الأخيرة الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بعيار ناري في القدم، وقد نقل إلى أحد المشافي في المدينة لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر، أن ذات القوة التي رافقتها وحدات مستعربة، داهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت خلالها الشاب عدي مصطفى الخمور (20 عاما)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 15 شخصا بالضفة الغربية في عملية مشتركة للجيش وجهاز الشابك وشرطة الحدود وقوات الشرطة.

وقالت الصحيفة إن 7 من الموقوفين اعتقلوا في السابق بتهمة التورط في أعمال إرهاب محلي ومظاهرات عنيفة ضد قوات الأمن الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهم للاستجواب من جانب السلطات الإسرائيلية.​