مستشار رئيس السنغال يصل القاهرة
مستشار رئيس السنغال يصل القاهرة
09:10 ص الأحد 15 أكتوبر 2017
مستشار رئيس السنغال الشيخ منصور نياس
كتب- طه عبيد
وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الشيخ منصور نياس، مستشار الرئيس السنغالى للشؤون الدينية، فى زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة أيام.
يبحث نياس مع عدد من المسؤولين دعم علاقات التعاون، وآخر التطورات على الساحة الإفريقية، كما يوجه الدعوة إلى مصر للمشاركة في اعمال منتدى السلم والأمن المقرر عقده فى داكار في 7 نوفمبر المقبل.
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