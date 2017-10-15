أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مستشار رئيس السنغال يصل القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستشار رئيس السنغال يصل القاهرة

09:10 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

مستشار رئيس السنغال يصل القاهرة

مستشار رئيس السنغال الشيخ منصور نياس

كتب- طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الشيخ منصور نياس، مستشار الرئيس السنغالى للشؤون الدينية، فى زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة أيام.

يبحث نياس مع عدد من المسؤولين دعم علاقات التعاون، وآخر التطورات على الساحة الإفريقية، كما يوجه الدعوة إلى للمشاركة في اعمال منتدى السلم والأمن المقرر عقده فى داكار في 7 نوفمبر المقبل.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

    أخبار

  • منع دبلوماسي أمريكي من دخول مصر

    أخبار

  • البيئة: إحباط محاولة تهريب صقور عبر مطار القاهرة

    أخبار

  • مطار القاهرة الأول إفريقيًا في حركة الشحن الجوي والثاني في عدد الركاب

    أخبار

إعلان

984ae7219c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة