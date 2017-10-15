مستشار رئيس السنغال يصل القاهرة

كتب- طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الشيخ منصور نياس، مستشار الرئيس السنغالى للشؤون الدينية، فى زيارة للبلاد تستغرق ثلاثة أيام.

يبحث نياس مع عدد من المسؤولين دعم علاقات التعاون، وآخر التطورات على الساحة الإفريقية، كما يوجه الدعوة إلى مصر للمشاركة في اعمال منتدى السلم والأمن المقرر عقده فى داكار في 7 نوفمبر المقبل.​