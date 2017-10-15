القهوة للسهر أم للنوم؟ .. تعرف على الحقيقة

كتبت-هدير غيث:

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول مشروب القهوة، عند الحاجة إلى السهر، وعدم الرغبة في النوم مبكرًا لإنهاء عملًا ما مطلوب، او الدراسة لأكبر وقت ممكن، ولكن هناك البعض بعد تناولها يشعرون بالنعاس، ذلك وفقًا لما قالته دكتورة وسام سمير الدين، اخصائي تغذية وسمنة ونحافة.

أوضحت "وسام" أن تناول القهوة من وقت لأخر يؤدي إلى السهر لاحتوائها على مادة الكفايين، التي تعمل كمنبه كيميائي لوظائف المخ، ولكن الاستمرار في تناولها يؤدي إلى توقف إفراز الجسم الكافيين الخاص به، والاعتماد على الكافيين الداخل إليه في القهوة، ويعتبر معوض للمفقود، فيؤدي إلى الشعور بالنوم.

وأكدت "وسام" أضرار تكرار تناول القهوة بالاستمرار وهي:

1- تقليل أو منع افراز الجسم للكافيين.

2- خلل في الجهاز الهرموني.

3- خلل في نظام الحرق.

4- ارتفاع في ضغط الدم.

5- توتر في الأعصاب.

6- عدم انضباط النوم.