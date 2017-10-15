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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 40 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 40 قتيلا

08:48 ص الأحد 15 أكتوبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 40 قتيلا

واشنطن - أ ش أ

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في عدة مناطق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 40 قتيلا.

وذكرت قناة (الحرة) أن أكثر من 10 آلاف رجل إطفاء يكافحون 16 حريقا، وأن هناك 100 ألف شخص تم إجلاؤهم حتى الآن، مشيرة الى أن النيران دمرت حوالي 864 كيلومترا مربعا من المناطق السكنية والغابات، وغيرها من الممتلكات منذ بداية هذه الكارثة يوم الأحد الماضي.

وغالبا ما تجتاح الحرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة خلال فصل الصيف، وحرائق هذا العام في كاليفورنيا هي الأسوأ على الإطلاق من حيث عدد الضحايا.

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