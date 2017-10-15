كثافات مرتفعة بمحاور الجيزة.. والمرور: ابتعدوا عن هذه المناطق

كتب - محمد شعبان:

تشهد محاور وشوارع محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كثافات مرورية مرتفعة، تقترب نسبتها من 72%، نظرا لبداية الأسبوع.

وقال مصدر مسؤول بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه تم رصد وجود كثافات بشارع البحر الأعظم بسبب تعطل سيارة نقل محملة بالطوب، وأخرى أعلى الطريق الدائري القادم من المعادي إلى المنيب، لافتا بأن اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، وجه على الفور بانتقال الخدمات الفنية لرفع السيارتين، والعمل على سحب الكثافات.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، وجود كثافات بكوبري الجيزة المعدني، ونصح باتخاذ كوبري الجامعة.

للقادم من مناطق القاهرة إلى المهندسين وشارع جامعة الدول العربية والعجوزة، يفضل كوبري الجلاء ومحور أحمد عرابي.

كما أشار المصدر إلى وجود كثافات أعلى من المعتادة القادم من طريق مصر أسيوط الزراعي في اتجاه المنيب والمريوطية.

ونصح المصدر قائدي السيارات بالابتعاد عن شارع الهرم، مفضلا شارع فيصل الذي يشهد سيولة مرورية تزامنًا مع وقت الذروة الصباحية.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرتفعة بشارع النيل، بسبب وجود كسر بغطاء الصرف الصحي، وانتقل رجال المرور بقيادة العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، لسحب الكثافات.

وأشار المصدر إلى وجود حالة من التكدس المروري بمحور صفط اللبن وشارع السودان خاصة أمام مترو الجامعة.

ولفت المصدر إلى وجود معدلات متوسطة بشارع الدقي للقادم من حديقة الأورمان إلى وزارة الزراعة، مقابل كثافات مرتفعة بميدان الرماية للمتجه إلى طريق الفيوم.