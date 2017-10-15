الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد، طقسًا معتدلاً شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيفًا في أول اليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 20 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 20 27

بلطيم 21 28

مرسى مطروح 19 26

السلوم 14 25

سيوة 15 26

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 10 29

رفح 19 28

الإسماعيلية 18 30

السويس 19 30

رأس سدر 19 26

نخل 11 25

نويبع 22 28

طابا 17 27

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الفيوم 21 28

بنى سويف 18 28

المنيا 18 28

أسيوط 16 28

سوهاج 19 29

قنا 19 31

الأقصر 18 32

أسوان 19 33

أبو سمبل 18 33

الوادى الجديد 17 30

شلاتين 20 31

أبو رماد 21 31

رأس حدربة 22 30

حلايب 22 30